Havza'da Kaçak Midye Avcılığına Operasyon: 1,5 Ton Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi. İki kişiye 75 bin 540 lira idari para cezası uygulanırken, midyeler denize geri bırakıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Havza ilçesi Karageçmiş mevkisinde durdurulan araçta kaçak yollarla nakledilen 1 ton 500 kilogram midye ele geçirildi.
Nakil işlemini gerçekleştiren iki kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'ar lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, araç sürücüsünün K yetki belgesi bulunmadığı tespit edilerek 16 bin 420 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul'dan Samsun'a götürüldüğü tespit edilen midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.???????
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel