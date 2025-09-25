Havza'da İtfaiyecilik Haftası ve Teşkilatın 305. Yılı Kutlandı

Havza'da İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305. yıl dönümü ile İtfaiyecilik Haftası'nın yanı sıra Samsun itfaiyesinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde kahvaltı programı düzenledi.

Programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, "Bu yıl maalesef özellikle anız yangınları tüm uyarılarımız ve bilgilendirme çalışmalarımıza rağmen çok oldu. Bu olaylarda can kaybı ya da yaralanma olmaması tek tesellimiz. Bu vesile ile İsmail Cirit ve canları korumak için canlarından geçen itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise itfaiyecilik mesleğinin can için canından geçenlerin mesleği olduğunu dile getirerek, "Kahraman itfaiye teşkilatımız sadece yangınlara değil, sel, deprem, trafik kazaları gibi her türlü afette halkımızın yanında olmuştur. Bu yıl Sayın Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın destekleri ile itfaiyemize 9 yeni araç kazandırdık. Ayrıca birçok itfaiye teşkilatında bulunmayan, endüstriyel tesis yangınlarında kullanılan yangın söndürme robotlarını, yani insansız müdahale robotlarını bünyemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz da 4 ilçede 287 mahalleye hizmet verdiklerini belirterek, "2024 yılında 800 vakaya müdahale ettik. Bu yıl ise bu sayı bugün itibarıyla 750." diye konuştu.

Müdahale Şube Müdürü Rıza Zengin ise tüm teşkilatın haftasını kutlayarak, itfaiyeciliğin büyük özveri isteyen bir meslek olduğunu vurguladı.

Programda daha sonra itfaiyeci duası okundu.

Ardından emekli olan itfaiyeci Naim Kocaoğlu'na, yılın itfaiyecisi seçilen Ladik İtfaiye Merkezinde görevli itfaiye eri İbrahim Şanda'ya ve Murat Yılmaz'a plaket verildi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde görevi itfaiyeciler katıldı.