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Havza'da İtfaiye Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve İtfaiyecilik Haftası Kutlandı

Havza'da İtfaiye Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve İtfaiyecilik Haftası Kutlandı
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Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği tarafından şehir merkezinde bir konvoy düzenlendi. Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, tüm itfaiyecilerin haftasını kutladı ve görevi başında olan itfaiyecilere başarılar diledi.

Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla konvoy gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği tarafından İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde konvoy düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, hafta boyu farklı etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, "İtfaiye teşkilatımızı en güzel şekilde yansıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm itfaiyecilerin haftasını kutlar, görevi başında şehit olan itfaiyecilerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Görevi başında olan ve başka bir canı kendi canından önde tutarak 7 gün 24 saat görevinin başında olan tüm meslektaşlarıma kolaylık ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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