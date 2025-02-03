Havza'da İstinad Duvarından Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Orar (65) kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Orar (65) idaresindeki 55 H 4454 plakalı hafif ticari araç, Havza Organize Sanayi Bölgesi içinde yolun kenarındaki istinat duvarından düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.