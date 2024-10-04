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Havza'da İşitme Engelliler İçin Cuma Hutbesi İşaret Diliyle Aktarıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde, işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla cuma hutbesi işaret diliyle gerçekleştirildi. Havza Muftülüğü ve Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, camilerde işitme engellilerin sıkıntılarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla cuma hutbesi işaret diliyle aktarıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Havza Müftülüğü işbirliğiyle, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla cuma hutbesinin işaret diliyle de anlatılması kararlaştırıldı.

Kevser Camisi'nde imamın okuduğu cuma hutbesi, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli özel eğitim öğretmeni Şafak Kırman tarafından minberin yanından işaret diliyle anlatıldı.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, AA muhabirine, işitme engellilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "İşitme engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını vatandaşlarımıza bir nebze olsun anlatmaya çalıştık. Bize destek olan Havza Müftümüz Cemil Alıcı ve din görevlilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

samsun Güncel Eğitim Yaşam Havza

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