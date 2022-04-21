Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce turnuvası düzenlendi - Haberler

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Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce turnuvası düzenlendi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce turnuvası düzenlendi

Havza'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı bocce turnuvası gerçekleştirildi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı bocce turnuvası gerçekleştirildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bocce turnuvası, Havza Şehir Stadı'nda minikler kategorisinde 8, yıldızlar kategorisinde de 10 olmak üzere 18 takımın katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuva ile öğrencileri okul ortamından biraz uzaklaştırmak ve onlara spor yapma imkanı sunmanın hedeflendiğini belirterek, "Okul stresinden biraz uzaklaşmak istedik. Turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verilecek." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Havza, Güncel, Haberler

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