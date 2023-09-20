Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra İlköğretim Haftası dolayısıyla 25 Mayıs İlkokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen programa geçildi.

Burada Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailesinin katkısıyla oluşturulan Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon Kütüphanesi, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile şehit ailesinin kestiği kurdele ile hizmete açıldı.

Kütüphanede Şehit Çon'un askeri kıyafetleri ile fotoğrafları da bulunuyor.

Özdemir, şehit ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Ertuğ ise özellikle şehidin eşyalarının kütüphanede sergilenmesinin, öğrencilere şehitlik ve vatan sevgisinin öğretilmesinde büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ardından İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiirler okundu.

Programın son bölümünde katılımcılar tarafından Sıfır Atık Farkındalık Sergisi gezildi.

Program sonrası okulun birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Özdemir ve beraberindekiler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti.