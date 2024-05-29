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Havza'da İkinci Kademe Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı. 420 öğrenci arasından 101 Havza ve 18 Ladik dördüncü sınıf öğrencisi ikinci kez taramadan geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı

Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında birinci kademe sportif yetenek taramasına tabi tutulan ve 420 öğrenci arasından sportif yeteneği tespit edilen Havza'dan 101 ve Ladik'ten 18 dördüncü sınıf öğrencisi ikinci kez taramadan geçirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bundan sonra yapılacak üçüncü kademe testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek. Yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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