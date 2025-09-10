Havza'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe genelinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandığını bildirdi.

Kaymakam Ayvat, yaptığı açıklamada, Havza SYDV tarafından ilçede öğrenim gören 563 ilk ve ortaöğretim öğrencisine toplamda 1 milyon 126 bin lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldığını belirtti.

Kırtasiye desteğinin ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını ifade eden Ayvat, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bizim için büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanında. Çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için desteklerimiz devam edecek." dedi.

Kaymakam Ayvat, yapılan kırtasiye yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamasının hedeflendiğini ve bu tür desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni etti.