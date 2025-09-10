Haberler

Havza'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Havza'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 563 öğrenciye 1 milyon 126 bin lira kırtasiye yardımı yapıldığını açıkladı. Bu destekle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları hedefleniyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe genelinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandığını bildirdi.

Kaymakam Ayvat, yaptığı açıklamada, Havza SYDV tarafından ilçede öğrenim gören 563 ilk ve ortaöğretim öğrencisine toplamda 1 milyon 126 bin lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldığını belirtti.

Kırtasiye desteğinin ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını ifade eden Ayvat, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bizim için büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanında. Çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için desteklerimiz devam edecek." dedi.

Kaymakam Ayvat, yapılan kırtasiye yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamasının hedeflendiğini ve bu tür desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.