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Havza'da Hırsızlık Şüphesi: 3 Tutuklama

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Samsun'un Havza ilçesinde bir evden ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Jandarma, 100 gram altınla şüphelileri yakaladı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançayır Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarmam Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Berkan Y, Furkan G. ve Mert S, evden çalındığı değerlendirilen 100 gram altınla adreslerinde yakalandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen 100 gram altın ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Hırsızlık Jandarma samsun Havza

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