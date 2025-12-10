Haberler

Havza'da eğitim gönüllüsü Gürpınar ailesinin acı günü

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde eğitime katkılarıyla bilinen Gürpınar ailesinin büyüğü Aslan Gürpınar, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Samsun'un Havza ilçesinde eğitime yaptığı desteklerle tanınan Gürpınar ailesinin kızı Aslan Gürpınar, hayatını kaybetti.

Bir süredir Havza Devlet Hastanesinde tedavi gören Aslan Gürpınar, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Gürpınar'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Gürpınar ailesine taziyelerini ileten Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, "Merhume Aslan Gürpınar hanımefendiye Allah'tan rahmet, hayırsever Gürpınar ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Emekli öğretmen Hasan Gürpınar'ın annesi, eski Havza Belediye başkanlarından Ünal Saatoğlu'nun ablası olan Gürpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
