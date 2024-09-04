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Havza'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri ve CHP ziyareti

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Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı. Ayrıca CHP Havza İlçe Başkanlığı, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

Kevser Camisi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışı, önleyici sağlık tedbirleri ile bağımlılıkla mücadele ve kanser ile erken teşhis hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal, halk sağlığına yönelik çalışmaları tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "İnsanların hasta olmadan hastalıklardan korunmasını sağlamak ve erken aşamada tanı sağlamayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyorum." dedi.

CHP'den Havza Muhtarları Derneğine ziyaret

CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından, Havza Muhtarları Derneği ziyaret edildi.

Dernek başkanı Adem Şahin, ziyaretten ötürü teşekkür ederek, "Ortak paydamız Havza için çalışmaya devam edeceğiz. Havza Muhtarları Derneği olarak kapımız herkese açık." dedi.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise muhtarların her zaman halkın içinde olduklarında vurgulayarak, "Muhtarlarımız yürüttükleri görev ile halkın her daim nabzını tutmakta, ikamet ettikleri mahalleler için gecelerini gündüzlerine katmakta. Dernek başkanımız Sayın Adem Şahin'e bizlere bu imkanı sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarete CHP Havza Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür ile 2024 seçimlerinde CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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