Havza'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Havza ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenledi.

Kevser Camisi önünde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kevser Cami İmam Hatibi İbrahim Kaya tarafından okunan dua sonrası 15 kişilik hacı kafilesi yakınları ve sevenleri tarafından kutsal topraklara yolcu edildi.

Hacı adaylarının Merzifon Havaalanı'ndan uçakla hacca gidecekleri belirtildi.