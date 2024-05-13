Havza'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni
Havza ilçesinde hacı adayları için düzenlenen uğurlama töreni Kevser Camisi önünde gerçekleştirildi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. 15 kişilik hacı kafilesi yakınları ve sevenleri tarafından kutsal topraklara yolcu edildi.
Havza ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenledi.
Kevser Camisi önünde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kevser Cami İmam Hatibi İbrahim Kaya tarafından okunan dua sonrası 15 kişilik hacı kafilesi yakınları ve sevenleri tarafından kutsal topraklara yolcu edildi.
Hacı adaylarının Merzifon Havaalanı'ndan uçakla hacca gidecekleri belirtildi.