Havza'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi - Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kevser Camisi önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ilçeden 24 kişinin hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin. Sizlerden isteğimiz, Havza'dan Ravza'ya selamlarımızı iletmeniz." dedi.

Törende 17 hacı adayı, duanın ardından yakınlarıyla vedalaştı.