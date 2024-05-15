Havza'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Havza'da Gençlik Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmelerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, "Her yıl coşkuyla kutladığımız Gençlik Haftamızın açılışını gençlerle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler; büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç kolay elde edilmedi. Ülkemiz, siz gençlere emanettir." dedi.