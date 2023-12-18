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Havza'da "Filistin İçin Hayır Çarşısı" açıldı

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Havza Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Havza Şubesi tarafından "Filistin İçin Hayır Çarşısı" açıldı.

Havza Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Havza Şubesi tarafından "Filistin İçin Hayır Çarşısı" açıldı.

TDV Havza Şubesi Kadın ve Gençlik Kollarının katkıları ile Kevser Cami önünde kurulan çarşının açılışında konuşan İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Filistin'de yaşanan acıların bir an evvel dinmesi için dua ederek kermese emeği geçenlere teşekkür etti.

Alıcı, "Kermesimiz cuma günü sona erecek. Tüm hayırsever halkımızı desteğe davet ediyorum." dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Filistin halkına 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından uygulanan zulme sessiz kalamayacaklarını dile getirerek, "Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla düzenlenen Filistin İçin Hayır Çarşısı kermesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün birlik ve beraberliğimizle gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışmanın Gazze halkına güç olmasını niyaz ediyor, Rabbim'den şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise açılan kermesin bir duruş sergilemek adına önemli olduğunu belirterek, "Burada toplanacak tutar çok büyük bir rakam olmayacak ama karınca misali safımızı belli etme, mağdur ve mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için bir duruştur bu kermes. Rabbimden niyazımız yaşanan bu zulmün ve vahşetin bir an evvel dinmesi." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır da kermese katkı verenlere teşekkür etti.

Konuşmalar ve yapılan duaların ardından Hayır Çarşısının açılışı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Ayvat, Belediye Başkanı Özdemir ve diğer katılımcılar açılış sonrası kermesten alışveriş yaptılar.

Kermesin açılışına, Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile davetliler katıldı.

Havza Kaymakamı Ayvat, Belediye Başkanı Özdemir ve diğer katılıcılar daha sonra Havza Müftülüğünü ziyaret ettiler.

Kaynak: AA / Güncel

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