Havza'da Ev Kadınları İmece Usulü Kış Hazırlığı Yapıyor

Samsun'un Havza ilçesinde ev kadınları, kışın tüketecekleri yiyecekleri imece usulüyle hazırlayarak erişte ve çorbalık kesti.

Kış aylarında tüketilen erişte ve çorbalık hamurları, komşuların bir araya gelmesiyle imece usulü açılıp pişiriliyor, kesilip kurutularak saklanıyor ve tüketileceği zaman ıslatılarak yenmeye hazır hale getiriliyor.

Ev hanımı Sevnur Şimşek, her yıl mahalledeki kadınlarla birlikte kış hazırlıkları kapsamında erişte ve çorbalık hamuru kestiklerini belirterek, "50 kiloluk bir çuvaldan 3 evin ihtiyacını karşılayacak kadar erişte ve çorbalık çıkıyor." dedi.

Hazırlıkları iş bölümüyle yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Komşularımız ile toplanıyoruz sıra ile evlerimizin kışlıklarını hep birlikte tamamlıyoruz. İlk olarak yumurta ve su ile hamurumuzu hazırlıyoruz, sac üzerinde pişiriyoruz. Bir süre soğuyan pişmiş hamurları daha sonra eriştelik ve çorbalık olarak kesiyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Erişteyi bildiğimiz makarna gibi tüketiyoruz. Ufak ufak kestiğimiz hamuru ise çorbalık olarak kullanıyoruz. Bir kısmını da gurbetteki akraba veya çocuklarımıza gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurşen Taşan ise sırayla komşulara erişte ve çorbalık kestiklerini belirterek, "Kışa kadar salça, konserve ve pekmez yapacağız. Bu işleri komşularımızla yardımlaşarak yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.