Havza'da 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Eğitimi Düzenlendi

Havza'da, öğrenci velilerine "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, velilere uyuşturucunun zararları, insan üzerindeki biyolojik ve psikolojik etkileri, uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele uygulaması, uyuşturucu bağımlığından kurtulma yolları konularında bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Birimi ekipleri katılımcılara hırsızlık konulu broşür dağıtıtarak bilgilendirme yaptı.