Havza'da Dilencilik Yapan Kişinin Üzerinden 5 Bin Lira Çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinde 5 bin 40 lira bulundu.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde kurulan sebze pazarında dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada dilencilik yaptığı belirlenen R. Ç'yi zabıta bürosuna götüren ekipler, R.Ç'nin üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 5 bin 40 lira buldu.

Bulunan paraya kamuya devredilmek üzere el konulurken R.Ç'ye de Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.