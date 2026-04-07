Deprem simülasyon tırı ile Havza'da deprem eğitimi verildi

AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyon tırı, Havza'da öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler hakkında eğitim vererek, deprem bilincini artırmayı hedefliyor.

AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyon tırı, Havza'da öğrencilere deprem eğitimi verdi.

AFAD Başkanlığı tarafından vatandaşları afet konusunda bilinçlendirme çalışmalarını kapsamında Samsun Valiliği iş birliği ile devam eden eğitim çalışmaları kapsamında deprem simülasyon tırı Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Türkiye'de yaşanan önemli depremlerin simüle edildiği tırda öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler, çök-kapan-tutun ve deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler ile birlikte eğitime katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Marmara Depremi simülasyonu ile depremi deneyimledi.

Kaymakam Ayvat, afet konusunda farkındalık oluşturmak ve kriz anında doğru müdahaleleri öğrenmenin önemine değinerek, "Deprem bilinci oluşturma açısından son derece anlamlı ve yararlı etkinlik oldu." dedi.

Deprem simülasyon tırında vatandaşlara Erzincan, Marmara, Van, Elazığ, Ege Denizi ve Kahramanmaraş depremleri aynı süre ve şiddette simüle ediliyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
