Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törene Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra ilçe stadında gerçekleştirilen resmi kutlama programında Kaymakam Ayvat, Teğmen Paşayiğit ve Belediye Başkanı İkiz, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ayvat, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diye nitelendirdiği Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunun ulusça yaşandığını belirten Ayvat, "Cumhuriyet, milli iradeyi temsil etme esasına dayanan, kişilerin kendi temsilcilerini özgür iradeleriyle serbestçe seçebildiği, farklı siyasal düşüncelerin anayasal sınırlar içinde ifade edilebildiği, istişareye dayalı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla anarım." dedi.

Törende daha sonra öğrenciler tarafında şiirler, öğretmenler tarafından kahramanlık türküleri okundu, okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, tören geçişi ile sona erdi.