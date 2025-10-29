Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törene Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra ilçe stadında gerçekleştirilen resmi kutlama programında Kaymakam Ayvat, Teğmen Paşayiğit ve Belediye Başkanı İkiz, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ayvat, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diye nitelendirdiği Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunun ulusça yaşandığını belirten Ayvat, "Cumhuriyet, milli iradeyi temsil etme esasına dayanan, kişilerin kendi temsilcilerini özgür iradeleriyle serbestçe seçebildiği, farklı siyasal düşüncelerin anayasal sınırlar içinde ifade edilebildiği, istişareye dayalı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla anarım." dedi.

Törende daha sonra öğrenciler tarafında şiirler, öğretmenler tarafından kahramanlık türküleri okundu, okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.