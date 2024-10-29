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Havza'da Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Havza'da Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Mustafa Ayvat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını vurguladı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve halkın bayramı kutlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Mustafa Ayvat, tebrikleri kabul etti.

Buradaki törene Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra İlçe Stadında gerçekleştirilen resmi kutlama programına geçildi.

Buradaki törende Kaymakam Ayvat ile Yılmaz ve İkiz, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapan Ayvat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunun yaşandığını belirtti.

Daha sonra tören öğrenciler tarafında okunan şiirler, öğretmenler tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ile okullar tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören, tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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