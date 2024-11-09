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Havza'da Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Havza'da Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Sona Erdi
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Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında final maçı yapıldı. Havza Belediyesi, finalde Havza Kaymakamlığını 3-2 mağlup ederek birinci oldu. Turnuvanın ödülleri ise protokol tarafından takdim edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve üç farklı grupta 15 takımın katıldığı turnuva, final maçıyla tamamlandı.

25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan final maçınca Havza Belediyesi, Havza Kaymakamlığını 3-2 mağlup etti.

Turnuvada üçüncülüğü İlçe Jandarma Takımı, dördüncülüğü ise İlçe Sağlık Müdürlüğü Takımı elde etti.

Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri tarafından verildi.

Ayvat, turnuvanın Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve oyunculara teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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