Havza'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza'da düzenlenen Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

"Büyükşehir'in ışığı ilçelerimizde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklar için etkinlikler yer aldı.

Şenlikte çocuklar animasyon oyunları zıpzıp top, halat çekme, çuval yarışı, maskot dans illüzyon, balon katlama, kukla gösterisi, yüz boyama ve sosis balonlar ile gönüllerince eğlendiler.

Şenlik alanında kurulan Bilim Samsun Keşif Kampüsünde bilim, teknoloji ve meslek atölyeleri de çocukların ilgisini çekti.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ikram edildi, okuma ve boyama kitapları hediye edildi.