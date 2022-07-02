Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Besici Muharrem Akyüz, AA muhabirine, bazı vatandaşların fiyatın düşmesi için son günü beklediğini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre artış olduğunu belirten Yurtsever, "Bunda girdi fiyatlarının önemli etkisi var. Kurbanlık azaldıkça pazarda fiyatlar artacaktır. Vatandaşlarımıza bir an evvel kurbanlıklarını almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Küçükbaş besicisi Mustafa Yılmaz ise pazarda fiyatların piyasa şartlarına göre normal seviyelerde olduğunu dile getirerek, "Allah'a şükürler olsun, alışveriş oluyor." diye konuştu.