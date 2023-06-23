Havza'da Canlı Hayvan Pazarı'nda dolandırıcılık uyarısı

Havza'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alacaklar ile satıcılara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını, aynı zamanda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını söyledi.

Vatandaşların güven içinde bayram geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri alarak görevlendirme yapıldığını anlatan Balcı, "Bayram tatili nedeniyle yollarda oluşacak yoğunluk göz önüne alınarak geçiş noktalarında ayrıca tedbir alındı. Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlarımızın uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, yol işaret ve işaretçilerine uymaları hem kendi canları hem de diğer vatandaşların can, mal ve trafik güvenliği açısından önemli bir husus. Lütfen kurallara uyalım. Bayramlarımız acı günümüz olmasın." dedi.