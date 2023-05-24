Havza'da canlı hayvan pazarı açıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bir süredir İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarının 19 Mayıs tarihi itibari ile yeniden açıldığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bir süredir İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarının 19 Mayıs tarihi itibari ile yeniden açıldığını belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada Havza Canlı Hayvan Pazarı'nın ülke genelinde görülmeye başlayan Irak kaynaklı yeni tip şap hastalığı (SAT-2) nedeniyle İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamalar sonucu yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25 Nisan tarihli yazısı üzerine pazarın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile 19 Mayıs itibari ile yeniden hizmete açıldığını aktaran Özdemir, "Önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak. Bu amaçla ilgili komisyon kararı gereğince hayvan pazarımızın girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evraklar görevlilerimizce titizlikle incelenecek ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların pazara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek." dedi.

Bu süreçte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleriyle devam edileceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre işlem yapılacak. Alınan kararlara uyulması insan, hayvan sağlığı ve canlı hayvan pazarımızın açık kalması adına önemli. Besici ve tacirlerimizden ricamız alınan kararlara uyulması."