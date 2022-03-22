Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Okul Müdürü Mustafa Hilmi Alpaslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması sonrası, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan sunum, film gösterimi yapıldı ve tiyatro sahnelendi.

Programın sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat tarafından ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, davetliler ve öğrenciler katıldı.