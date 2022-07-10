Havza'da bayramlaşma programları düzenledi

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye binası önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, eski Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Nayman, tüm katılımcıların ve halkın bayramını kutladı.

Özdemir de bayramların birleştirici gücü olduğunu belirterek, planlama çerçevesinde gerekli ekiplerinin görevleri başında bulunduğunu söyledi.

Programının ardından katılımcılar, hastane, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Huzurevi ile Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada görevli personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Havza Belediyesi binası önündeki çadırda gerçekleştirilen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Üzeyir Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kayan, herkesin bayramlarını kutlayarak, "Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. AK Parti Havza İlçe Başkanlığı olarak her an sahadayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.