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Havza'da Barakada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Havza ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda baraka tamamen yanarken, ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Havza ilçesinde barakada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Memduhiye Mahallesi'nde boş bir arazide Kurtça Arslan'a ait barakanın yanında bulunan atık ahşap malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Barakaya sıçrayan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekipler ağaçlara sıçramadan yangını söndürdü, ahşap baraka tamamen yandı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Havza İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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