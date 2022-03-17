Havza'da atletizm ilçe seçmeleri yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza'da, Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında ilçe seçmeleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında il birinciliği yarışması için ilçe seçmeleri, Hilmi Tunalı Caddesi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seçmelerde 2008, 2009 ve 2010 doğumlu kız ve erkekler 1500 metre, 2 bin metre ve 2 bin 500 metrede koştu.

Tüm yaş gruplarında 30 kişi, birincilik için mücadele etti. Koşunun ardından dereceye girenlere madalyaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

Kategorilerinde dereceye giren atletler, Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği yarışmalarında Havza'yı temsil etmeye hak kazandı.

Uzun, yarışmaya katılan tüm sporcu gençleri tebrik ederek, "Dereceye giren ve ilçemizi temsil etmeye hak kazanan gençlerimize de başarılar diliyorum. Amacımız spor yapan bir nesil yetiştirmek." dedi.