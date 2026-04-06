Havza'da 'Atatürk ve Havza Çalışma Grubu' çalışmalarına başladı
Samsun'un Havza ilçesinde "Atatürk ve Havza Çalışma Grubu" ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişi, Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Mücadele'nin başlatılması sürecinde burada yürüttüğü çalışmalar ile ilçenin tanıtımına yönelik faaliyetleri ele almak amacıyla oluşturulan "Atatürk ve Havza Çalışma Grubu", ilk toplantısını Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yaptı.

Kaymakam Ayvat, toplantının açılışında, çalışma grubunun amacının Atatürk'ün Havza'da kaldığı 18 gün boyunca yaptığı çalışmaları anlatmak ve Havza'nın tanıtımını yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda öncelikli olarak ilk, orta ve lise düzeyindeki çocuk ve gençlerimize yönelik, kitap, kısa film, belgesel ve benzeri materyallerin hazırlanması önceliğimiz. Atatürk'ün ilçemizde kaldığı süreçte yapmış olduğu çalışmaları ülke genelinde anlatacak materyallerin hazırlanması için akademisyenlerimiz, yerel tarihçilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar arasında görev dağlımı yapılarak oluşturulacak materyallerin içerikleri konusunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya, çalışma grubu üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfullah Gül, Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Murat Tekbalkan, Yerel Tarihçiler Hasan Gürpınar ve Yaşar Kayacan, ilgili idari amirler ile öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim