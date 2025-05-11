Havza'da Anneler Günü Programı Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü programı Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Havza Madeni İşler, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar, Havza Şoförler ve Otomobilciler, Havza Kahveciler Esnaf Odaları, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK), Havza Taşıyıcılar Kooperatifi, İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin işbirliği ile Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ilçede özel bir tesiste gerçekleştirildi.

Havza TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şerife Acar Döndür, açılışta yaptığı konuşmada, programa destek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün, hayatımıza anlam katan, sevgisiyle bizleri saran, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimizi onurlandırmak için buradayız. Anne sadece bir kelime değil, bir hayat kaynağıdır. Karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın adı olan annelerimiz, bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyor. Anneler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumun yapı taşı olan annelerimiz için bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Programda STK'lar adına konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise " Bir çocuk doğar, erkekse yurt olur, kızsa toplum olur. Annelerimiz toplumun mayasıdır. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar her gün kutlanmayı hak ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Yılın Annesi" seçilen İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi Başkanı Şehri Dilek'e Havza TSO Başkanı Erkan Acar plaket verdi.

Etkinlikte katılımcı kadınlar tarafından Anneler Günü nedeni ile hazırlanan pasta kesildi.