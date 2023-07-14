Havza'da Anız Yangınlarına Karşı Çiftçilere Uyarı

Havza'da hasat sezonunun yaklaşması ve bölgede anız yangınlarının görülmeye başlaması üzerine çiftçilere uyarıda bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Ali Fişekçi, AA muhabirine, anız yangınları ile ormanların yok olduğunu, doğanın ve canlıların zarar gördüğünü, elektrik, telefon direkleri ile şebekelerinin de kullanılamaz hale gelebileceğini, kimi zaman yangının ev ve ahırlara sıçrayabileceğini söyledi.

Tüm ikazlara rağmen anız yangınlarının önüne geçilemediğine dikkati çeken Fişekçi, "Hasat sonu vatandaşlarımız, tarlalarındaki anızları yakarak temizleme yoluna gidiyor. Geçen yıl sorumluluk bölgemizde 51 ot ve anız yangınına müdahale ettik. Bu kişiler hem doğaya hem de kendi ekonomilerine zarar verdiklerinin farkında değil. Geçtiğimiz yıllarda anız yangının Bekdiğin Mahallesi'nde bir ev, ahır ve samanlığa sirayet etmesi nedeni ile zarar oldukça büyüdü. Hem geleceğimiz hem kendi hem de komşularımızın emeklerinin ziya olmaması, ormanların kül olmaması için anız yakmayalım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin anız yangını ile uğraşırken daha ciddi olaylara müdahalede geç kalma ihtimali bulunduğuna işaret eden Fişekçi, tarla yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Anız yangınlarının ormanlık alanlara sıçradığında sonuçlarının çok daha üzücü olduğunun altını çizen Fişekçi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, bunun da yangın için risk teşkil ettiğini anlattı.

"Çiftçilerimizden ricamız, anız yangınını bize ihbar ettikten sonra mümkün olduğunca yanan alanın çevresini traktörler ve zirai aletler yardımı ile çevirmeleri." diyen Fişekçi, şunları kaydetti:

"Bu şekilde yangın başka tarlalara sirayet etmez. Yanan tarlanın etrafının zirai aletlerle hızlı şekilde kazılarak çevrilmesi hem bize zaman kazandıracaktır hem de yangının büyümesinin önüne geçecektir. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği olarak Ladik, Havza, Kavak ve Asarcık ilçelerine hizmet vermekteyiz. Bu sebeple yangın için arayan vatandaşlarımızın adreslerini tam vermeleri çok önemli. Anız yakanlara cezai işlem uygulanacağı da unutulmamalı."