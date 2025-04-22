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Havza'da 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' İmza Kampanyası Başlatıldı

Havza'da 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' İmza Kampanyası Başlatıldı
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Memur-Sen tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Eğitim Bir-Sen Havza Temsilciği, aile kurumunun korunması için imza toplayarak toplumun desteğini arıyor.

Havza ilçesinde "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" sloganı ile başlatılan imza kampanyası çalışmaları kapsamında stant açıldı.

Memur-Sen tarafından ülke genelinde başlatılan imza kampanyası kapsamında Eğitim Bir-Sen Havza Temsilciği tarafından Kevser Cami önünde açılan stantda kampanyaya vatandaşlar destek oldu.

Eğitim Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Gökçe, "Devletimizin bu hayati meselede her türlü tedbiri almasının tercih değil zorunluluktur. Biliyoruzki aile kurumu çökerse toplum da çöker. Hep birlikte, aile kurumunun korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Anayasa'nın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına, 'aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlelerinin eklenerek aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz. Kampanyamıza destek olmak isteyenler https://imza.memursen.org.tr/ adresinde katılım sağlayabilirler." dedi.

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Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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