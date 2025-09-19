Havza'da Anaokulu Öğrencilerine Mahremiyet Eğitimi Verildi

Samsun'un Havza ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik mahremiyet ile ihmal ve istismar eğitimi verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Havza Anaokulunda, psikolog İrem Demirel tarafından hazırlanan görseller ve materyallerle bağırma, güven, tehlike, iyi dokunuş, kötü dokunuş, iyi sır ve kötü sır gibi kavramlar öğretildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarının önüne geçmek amacıyla eğitimlerin düzenlendiğini söyledi.

Temel amaçlarının çocukların kendilerini koruyabilmeleri olduğunu anlatan Güvendi, "Özel alanlarının kendilerine ait olduğunu bilmeleri ve başkalarının özel alanlarına saygı duymaları gerektiğinin farkına varmaları gerekiyor. Önceliğimiz eğitimleri ivedilikle tamamlayarak çocuklarımızı ihmal ve istismar olaylarına karşı bilinçlendirmek ve istenmeyen olayların önüne geçmek. Bu çalışmalarda bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.