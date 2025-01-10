Havza'da Anaokulu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde anaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Anaokulu ziyaret edilerek, eğitim gören çocukların yaş gruplarına yönelik oyun ve etkinlilerle ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde düzgün diş fırçalama, ağız ve diş sağlığının önemi gibi konularda çocuklara bilgi aktarıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal, önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, "Sağlığımızı korumak bilinçli olmaktan geçmekte. Sağlık konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek adına eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.