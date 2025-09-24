Haberler

Havza'da Anaokulu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Havza'da Anaokulu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
Güncelleme:
Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle anaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara diş fırçalamanın önemi anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Anaokulu ziyaret edilerek, okul bahçesinde kurulan eğitim çadırında çocukların yaş gruplarına yönelik oyun ve etkinliklerle ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde düzgün diş fırçalama, ağız ve diş sağlığının önemi gibi konularda çocuklara bilgi aktarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencileri geleceğe hazırlamak adına çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı sadece akademik olarak değil, hayata hazırlamak adına çalışmaktayız. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu yaşlarda verilen eğitim önemli." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
