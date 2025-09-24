Havza'da Anaokulu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde anaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Anaokulu ziyaret edilerek, okul bahçesinde kurulan eğitim çadırında çocukların yaş gruplarına yönelik oyun ve etkinliklerle ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde düzgün diş fırçalama, ağız ve diş sağlığının önemi gibi konularda çocuklara bilgi aktarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencileri geleceğe hazırlamak adına çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı sadece akademik olarak değil, hayata hazırlamak adına çalışmaktayız. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu yaşlarda verilen eğitim önemli." dedi.