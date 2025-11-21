Havza'da Airsoft Turnuvası Düzenleniyor
Karadeniz Airsoft Derneği, 5 ilden yaklaşık 50 sporcunun katılacağı airsoft turnuvasını Samsun'un Havza ilçesinde düzenleyecek. Turnuva, Pazar günü Kuşkonağı Korusu'nda gerçekleştirilecek.
Karadeniz Airsoft Derneğince hafta sonu Samsun'un Havza ilçesinde airsoft tutkunlarına yönelik turnuva düzenlenecek.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 5 ilden yaklaşık 50 airsoft sporcusunun katılacağı turnuvanın pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Airsoft tutkunlarının Kuşkonağı Korusu'nda airsoft için özel üretilen silahların replikalarıyla gün boyu mücadele edecekleri kaydedildi.
Karadeniz Airsoft Derneği Başkanı Atilla Kaya, airsoftun askeri canlandırma oyunu olduğuna dikkati çekti.
Havza'da düzenleyecekleri turnuva kapsamında yarın akşam alanda kamp yapacaklarını bildiren Kaya, pazar günü de turnuvanın gün boyu süreceğini ifade etti.