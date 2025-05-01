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Havza'da Afat Kurbanı Kesildi

Havza'da Afat Kurbanı Kesildi
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Samsun'un Havza ilçesinde, tarım sezonu için geleneksel 'afat kurbanı' kesildi. Etlerin ikram edildiği etkinliğe halkın yanı sıra yerel yönetim temsilcileri de katıldı.

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için "afat kurbanı" kesildi.

Şeyhsafi Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okunarak dua edildi.

Duanın ardından kesilen "afat kurbanı" etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, geleneksel olarak her yıl kurban kestiklerini belirterek çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İYİ Parti İlçe Başkanı Sayim Çalışkan ile çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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