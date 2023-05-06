Havza'da afat kurbanı kesildi

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde afetlerden korunmak amacıyla afat kurbanı kesildi.

Programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Özdemir, Allah'tan kesilen kurbanların kabul olmasını diledi.

Mahalle muhtarı Ziyanur Soylu da, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.