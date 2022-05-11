Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Haberler

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Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

Havza'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Havza'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) gönüllüsü muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Atölyesinde gerçekleştirilen eğitimde, AFAD gönüllüsü olan 20 muhtara AFAD görevlilerinin de katılımı ile internet üzerinden yangın eğitimi verildi ve gönüllü muhtarların AFAD kayıtları yapıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt yaşanacak bir afet için her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Olası bir afet halinde kaybı en aza indirmek bizlerin elinde. Bunun için de gönüllülerimizin en iyi şekilde eğitilmesi önem taşıyor." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Bilişim, Yangın, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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