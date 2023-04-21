Havza'da 83 ünite kan bağışı toplandı
Güncel Haberler
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da Kevser Camisi önünde kan bağışı aracıyla iftar sonrası kan bağışı kabul edildi.
Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 83 ünite kan bağışı alındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel