Havza'da 56 İş Yerinin Sahipleri Kura ile Belirlenecek

Samsunun Havza ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapımı tamamlanan 56 iş yerinin sahipleri, kura ile belirlenecek.

İlçede 2024'te inşasına başlanan, sel ve taşkın riskine karşı Hacıosman deresinin üstünün yıkılarak açılması ile ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen 56 iş yerinden oluşan iş merkezinin yapımı tamamlandı.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapımı tamamlanan 1 iş yerinin sahibi 8 Eylül'de, 55 iş yerinin sahibi ise 12 Eylül'de kura ile tespit edilecek.

Kura çekilişleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının youtube kanalından canlı izlenebilecek.

İş yerlerinin tesliminden sonra ilçe merkezinden geçmekte olan ve sel riski bulunan Hacıosman deresi üzerindeki iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Hacıosman deresinin 1998'de taşması neticesinde ilçede yaşanan sel felaketinde yaklaşık 500 ev ve iş yeri zarar görmüştü.