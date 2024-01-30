Havza'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, istihbaratı değerlendirerek İ.A'yı saklandığı yerde yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.