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Havza'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, istihbaratı değerlendirerek İ.A'yı saklandığı yerde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Samsun Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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