Havza'da 30. Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Kapsamında Ürün Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Havza'da 30. Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Kapsamında Ürün Tanıtım Fuarı Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali çerçevesinde, yerel üreticilerin katıldığı ürün tanıtım fuarı gerçekleştirildi. Havza OSB, kadın kooperatifi ve mesleki eğitim kurumlarının yer aldığı fuarda, katılımcılara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında ürün tanıtım fuarı düzenlendi.

Fuarda, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan firmalar, Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi ve Havza Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Havza Emniyet Müdürlüğü de fuarda stant açarak katılımcılara KADES, dolandırıcılık, motosiklet kullanma kuralları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, fuara katılarak ürünleri inceledi. Havza'da üretimi yapılan ürünlerin sergilendiği fuara katılanlara teşekkür eden Ayvat, "Havza Organize Sanayimiz her geçen gün büyüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda burada daha çok firmamızı misafir edeceğiz. Yine üreten ve üretime destek veren kadınlarımız da fuarımızda yerlerini aldı. Ayrıca geleceğin teminatı olan mesleki eğitim alan gençlerimizin de bu fuarda olması bizleri mutlu etti. Herkese katılımlarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın OSB ile doğru orantılı büyüme eğilimine girdiğini belirterek, "Havza OSB'de üretilen ürün çeşitliliği arttıkça Havza'da istihdam artacak. Bir hayal olarak başlanan Havza OSB artık firmaları ile ihracat yapan ve ekonomiye destek vermekte. İnşallah kısa süre içinde doğal gaz arzının sağlanması ile Havza OSB daha da büyüyecek. Öte yandan üreten kadınlarımızın desteklenmesi için de her zaman elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz bu fuarın önümüzdeki yıllarda önce ulusal boyutta daha sonra ise uluslararası hale gelmesi." diye konuştu.

Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz ile beraberindekiler stantları gezerek firma yetkililerinden ürünler hakkında bilgiler aldılar.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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