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Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Devam Ediyor

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Devam Ediyor
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Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol halk turnuvası, 15 takımın katılımıyla devam ediyor. Turnuva, 8 Kasım'da final müsabakasıyla sona erecek.

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası devam ediyor.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde üç grupta 15 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın grup maçları Havza Spor Salonu'nda yapılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası'nın 8 Kasım'da oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini belirterek, turnuvaya katılan ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva kapsamında oynanan maçta Havza Belediyesi, Havza İlçe Sağlık'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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