Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Coşkuyla Sona Erdi
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Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali, fener alayı ve havai fişek gösterisi ile kutlandı. Protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş, Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yılını coşkuyla anarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali fener alayı ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Havza Atatürk Evi önünden başlayan fener alayında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 106. yılını kutulayan yüzlerce Havzalı, Milli Mücadele kahramanlarını canlandıran öğrenciler bando eşliğinde ellerinde bayraklarla ve söyledikleri marşlarla Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Atatürk'ün makam aracının replikası da eşlik etti.

Mehmetçik Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'in konuşmalarının ardından 10. yıl marşı eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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