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Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Program öncesi, Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrenciler tarafından Öğretmenler Günü nedeni ile yapılan resimlerden oluşan sergiyi gezdiler.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından programda şehit öğretmenler slaydı izletildi, şiirler okundu, öğrenciler gösteri ve piyano dinletisi sundu, öğretmenler tarafından oratoryo sahnelendi.

Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen Gülseli Arslan ve Recep Yaşoğlu'na şeref belgeleri Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından verildi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlere yemin ettirilmesi ile devam eden programın son bölümünde ise protokol tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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