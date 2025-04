Havza'da 210 Ünite Kan Bağışı Gerçekleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde 210 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Havza'nın Kanında Hayat Var" sloganıyla düzenlenen kampanyaya yoğun katılım gerçekleştirildiğini ve ilçede kan bağışı duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ayvat, "Kızılay tarafından başlatılan ve azalan kan stoklarının tamamlanması amacıyla düzenlenen çalışmalara destek olmak için Havza Kaymakamlığı olarak 'Havza'nın Kanında Hayat Var' sloganıyla bir kan bağışı kampanyası düzenledik. 1 gün süren kampanyada 210 ünite kan bağışı kabul edildi. Bu sayı ile 145 ünite olan bir günde yapılan kan bağışı sayısını rekorumuzu egale ettik." dedi.

Kampanya boyunca kamu çalışanları ve Havza halkının kampanyaya büyük destek verdiklerini ifade eden Kaymakam Ayvat, "Kampanyamız kapsamında kan bağışında bulunan herkese Havza Orman İşletme Şefliğimizin destekleri ile fidan dağıttık. Bu şekilde kan bağışına katılan her bir bağışçımız hem üç kişiye can verdi hem de doğaya bir fidan kazandırdı. Kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. Kan veren her bağışçı, hem insan hayatına dokunuyor hem de doğaya katkı sağlıyor. Bu kampanyaya destek veren tüm kamu çalışanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da Kızılay'a desteğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ayvat, kan bağışının sürekliliğinin önemine dikkati çekerek, "Kan bağışı acil durumlarda hatırlanmamalı, düzenli olarak yapılmalıdır. Her bir ünite kan, hayat kurtarır ve ülkemizin kan stoklarının sağlıklı bir seviyede tutulması için hepimize görev düşüyor" ifadelerini kullandı.